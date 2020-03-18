والدة آرثر منزعجة من أخبار انتقاله إلى إنتر ميلان

نفت لوسيا والدة لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو التقارير الإيطالية التي ربطت دخول لاعب وسط برشلونة في صفقة تعاقد النادي الكاتالوني مع المهاجم لاوتارو مارتينيز.

ويسعى برشلونة لضم مهاجم إنتر ميلان إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدت والدة آرثر إنزعاجها الشديد من الأخبار الإيطالية التي أشارت إلى أن برشلونة مستعد للتخلي عن لاعبه البرازيلي للحصول على المهاجم الأرجنتيني، وقالت لوسيا: الأخبار المنشورة غير صحيحة، مشيرة إلى أن ابنها لن ينتقل من برشلونة وأن رغبته هي النجاح مع النادي الكاتالوني.

ويقضي لاعب برشلونة فترة الحجر الطبي في منزله، ويتدرب بشكل فردي مع مدرب خاص للمحافظة على جاهزيته البدنية.