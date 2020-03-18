كورونا يُفقد مانشستر يونايتد مليار جنيه إسترليني

خسر نادي مانشستر يونايتد مليار جنيه إسترليني في غضون شهر بعد انتشار فيروس كورونا وإيقاف مسابقات كرة القدم حول العالم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد خسر مليار جنيه إسترليني مع انهيار سوق الأوراق المالية وسط تفشي فيروس كورونا، ومع تأجيل جميع مباريات كرة القدم.

وأضافت: كان لانتشار الفيروس تأثير مدمر على سوق الأسم، وانخفضت قيمة يونايتد إلى 2 مليار جنيه إسترليني، وقبل أكثر من شهر كانت قيمة النادي الإنجليزي تبلغ 3 مليارات.

واستخوذت عائلة جليزر على يونايتد في 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني، ولا يحظى الملاك الأميركيين بشعبية بين أنصار أولد ترافورد، بسبب النتائج السلبية الأخيرة.