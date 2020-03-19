الرابطة: الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لن يلغى

تأجل الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكافة مسابقات المحترفين حتى 30 أبريل على الأقل بسبب أزمة فيروس كورونا بعد اجتماع عبر الفيديو يوم الخميس.



وفي بيان مشترك، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز ورابطة دوري المحترفين ورابطة دوري السيدات بالإضافة لاتحادات اللاعبين والمدربين موافقتهم على تمديد الموعد الرسمي لنهاية موسم 2019-2020 لأجل غير مسمى في محاولة للمساعدة في استكمال الموسم.

وأضاف البيان: الموسم سينتهي في موعد أقصاه 1 يونيو، كما وافق مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي على تمديد هذا الموعد إلى أجل غير مسمى لموسم 2019-2020، بما يقتضيه ضرورات استكمال مباريات الموسم الحالي، وبالتالي لن يكون هناك إلغاء للموسم الحالي.