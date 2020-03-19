إلغاء الهبوط في الدوري الياباني

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم، يوم الخميس، تطبيق قواعد خاصة بصعود فريقين جديدين وعدم هبوط أي فريق في الدرجات المختلفة وذلك خلال اجتماع طارئ للجنة التنفيذية.

وتمت الموافقة على هذا الأمر خلال اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي الذي عقد 17 مارس بشرط أن توافق اللجنة التنفيذية.

وذكرت الرابطة أن الموعد الرسمي لإعادة استكمال الموسم وشكل البطولة التفصيلي وجدول المباريات سيتم الإعلان عنهم بمجرد تحديدهم.

ويصعد فريقان من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية فيما يصعد فريقان من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.