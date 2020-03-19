رئيس الاتحاد الفرنسي: يجب أن يستمر الدوري إلى منتصف يوليو

قال نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس إن دوري الدرجة الأولى المحلي، والذي تم إيقافه بسبب تفشي فيروس كورونا، لا يجب أن ينتهي قبل 15 يوليو حتى تستكمل كل المسابقات في أوروبا.

وأبلغ لو غريت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية :بصراحة لا أدري كيف سننهي المسابقة في نهاية يونيو خاصة في ظل المباريات المتبقية ودوري الأبطال. المقترح الذي يرغب الاتحاد الفرنسي في عرضه على الجميع وكذلك على الاتحاد الأوروبي (يويفا) أننا يجب أن نواصل اللعب حتى 15 يوليو على الأقل.

وأضاف: لا يوجد أي حل آخر. انظروا إلى دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. لن يستطيعوا استئناف التدريبات في بداية أبريل.

وتم تعليق مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى وكذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي بينما تم تأجيل بطولة أوروبا حتى 2021 للسماح باستكمال المسابقات المحلية في القارة.