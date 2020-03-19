رايولا يمهد لانتقال صفقة مميزة إلى ريال مدريد

ازدادت التكهنات حول إمكانية انتقال الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، إلى فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الخميس أن فرصة انضمام بوغبا وهالاند سترتفع قليلا بعد تصريحات وكيل الأعمال مينو رايولا، الذي قال أنه يريد إحضار لاعب عظيم إلى ريال مدريد في الصيف.

ويعتبر بوغبا الخيار المفضل للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي عمل جاهدا من أجل كسب خدماته في صيف 2019، ولكن لم يتم الاتفاق مع مانشستر يونايتد.

وأكد رايولا في مقابلة مع "ماركا" أنه سيصطحب لاعب رائع إلى ريال مدريد في الصيف، وقال: سيكون مصدر فخر لي وللاعب لأن ريال مدريد ناد عظيم، وأنا على اتصال مع خوسيه سانشيز المدير الرياضي لريال مدريد وأحب مناقشة كرة القدم معه.

وأضاف: يمر بوغبا بوقت عصيب، ويركز على إنهاء الموسم بشكل رائع مع مانشستر يونايتد، وبالنسبة لهالاند هو جوهرة مهمة للغاية، من الرائع رؤيته يلعب ويتطور في كل مباراة، حتى الآن سيبقى في دورتموند لأن لديه الكثير لتحسينه، ولا أعتقد أنه سيغادر دورتموند هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد تابع اللاعب النرويجي في الأسابيع القليلة الماضية، ولكنه لم يتخذ أي خطوة حتى الآن مع وكيل اللاعب ودورتموند، علما بأنه هناك علاقة جيدة بين الناديين،وسيكون بمقدور ريال مدريد فسخ عقد اللاعب مقابل "75 مليون يورو" في حال أراد التوقيع معه.