لامبارد يخطط لمفاجأة عمالقة الدوري الإيطالي

يخطط تشيلسي الإنجليزي لإنفاق 200 مليون جنيه إسترليني على لاعبي الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يتطلع تشيلسي إلى الدخول بقوة في سوق الانتقالات، بعد إيقاف عقوبة حظر النادي من الانتقالات، الأمر الذي لم يمكن المدرب فرانك لامبارد من شراء أي لاعب الصيف الماضي، وبالتالي يحرص على التعاقد مع لاعب وسط ومهاجم وحارس مرمى أيضا، ويقال إنه حدد ثلاثة لاعبين في الدوري الإيطالي من أجل الانتقال إلى ملعب ستامفورد بريدج.

وتدور خطط لامبارد في الحصول على لاعب من رباعي يوفنتوس بيانيتش و رودريغو بينتانكور وماتويدي ورامسي، وسينافس عدة أندية على صفقة لاوتارو مارتينيز، وبالنسبة لخانة حارس المرمى تتجه أنظار تشيلسي صوب حارس ميلان جيانلويجي دوناروما.