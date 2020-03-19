"أزمة كورونا" تجبر سيون السويسري على طرد لاعبيه

قرر فريق سيون، المنافس بالدوري السويسري لكرة القدم، يوم الخميس الاستغناء عن عدد من لاعبيه الأساسيين، عقب توقف مباريات المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لتقارير صحفية محلية.

ونقلت صحيفة (بليك) السويسرية عن كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون قوله :لقد حُرمنا جميعا من دخلنا.

أضاف كونستانتين :لا يتم السماح لنا بتقديم عمل لهؤلاء اللاعبين، ولا يتم السماح لهم بالعمل.

وأشارت الصحيفة السويسرية إلى أن رئيس سيون حاول إقناع اللاعبين بالموافقة على ساعات العمل المختصرة، لكنهم رفضوا التوقيع على الأوراق اللازمة في غضون المهلة النهائية المحددة للقيام بذلك. وأعلن اتحاد اللاعبين السويسريين أنه سوف يقاوم قرار الاستغناء عن اللاعبين.