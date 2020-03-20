رئيس رابطة لاعبي إيطاليا لا يتوقع استئناف الدوري قريباً

قال داميانو توماسي رئيس رابطة لاعبي كرة القدم بإيطاليا إنه لا يعتقد أن منافسات الدوري ستستأنف قريبا في إيطاليا، التي تعد أكثر الدول الأوروبية تأثرا بأزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وسجلت إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة بسببه.

وقال توماسي في تصريحات نشرتها صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" يوم الجمعة: السماح بتدحرج الكرة مرة أخرى سيكون إشارة للمجتمع تفيد بأننا قريبون من الوضع الطبيعي مجددا. والوضع ليس كذلك الآن. كرة القدم في آخر الترتيب بقائمة الأشياء المهمة.

وأضاف توماسي أنه في ظل حقيقة أن كرة القدم في الصين لن تستأنف قبل 22 مايو المقبل، فاستئناف الكرة في أوروبا ربما يكون بعد ذلك.

وقال إن قرار توقف الدوري الإيطالي جاء متأخرا بنحو عشرة أيام، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن قرار تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) تأخر، حيث لم يعلن سوى يوم الثلاثاء الماضي، لكنه أضاف أنه لا جدوى من الجدل في الوقت الحالي.