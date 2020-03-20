سيميوني يتعاون مع الصليب الأحمر لمكافحة كورونا

بدأ دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، ومؤسسة النادي، والصليب الأحمر الإسباني نسخة خاصة من حملة "نعطي كل شيء" لجمع الأموال من أجل شراء أدوات الحماية الأساسية، مثل الأقنعة، للعاملين بالصحة الذين يتواجدون لمكافحة وباء فيروس كورونا في إسبانيا.

وقال سيميوني في رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصحبة زوجته كارلا بيريرا: أنت وأنا نعلم أننا نواجه منافسا خطيرا، هو فيروس كورونا. سويا مع مؤسسة أتلتيكو مدريد والصليب الأحمر ندعوك للتعاون لمساعدة هؤلاء الذين يعتنون بنا.

وأضاف: العاملون بالصحة هم فريقنا وهم بحاجة لمعدات الحماية الأساسية.