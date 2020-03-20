أزمة كورونا.. ساوثغيت يطالب بدعم الأبطال الحقيقيين

قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إنه سيكون الأكثر فخراً بقيادة منتخب بلاده في بطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل بعد تراجع خطر فيروس كورونا لكنه طالب الجماهير بدعم الأبطال الحقيقيين في هذه الأزمة.



وكان من المفترض أن يجتمع ساوثغيت مع تشكيلته مطلع الأسبوع للتحضير لمواجهة ايطاليا والدنمرك في ويمبلي ضمن الاستعدادات لبطولة أوروبا 2020. لكن مثل بقية الدول تغيرت الأولويات بسبب الأزمة التي تسببت في وفاة 144 شخصا في بريطانيا وأصابت أكثر من ثلاثة آلاف شخص. وصدر قرار هذا الأسبوع بتأجيل بطولة أوروبا إلى العام المقبل.



وقال ساوثغيت في خطاب للجماهير عبر موقع الاتحاد الانجليزي :عندما يعود منتخب انجلترا للعب ستكون بلادنا والعالم كله في خير ونمضي في طريق التعافي. اللعب في بطولة أوروبا العام المقبل سيكون محتملا لتشكيلتنا لذا لا يجب أن نفكر في تأجيل جديد وحين تأتي هذه اللحظة سأكون الأكثر فخرا بقيادة الفريق.



وفي ظل توقف بطولات الدوري الكبرى في أوروبا بسبب الوباء قال ساوثغيت إن الوقت حان لدعم الأبطال المجهولين.



وأوضح :الأبطال هم كل رجل وسيدة يعملون بلا تعب في المستشفيات والمراكز الصحية للعناية بأصدقائنا وعائلاتنا، لن يحصلوا على هتاف فردي لكننا جميعا نعرف أن أهميتهم تفوق أي شيء نقوم به داخل الملعب.