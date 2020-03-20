يونايتد يتكفل برواتب موظفيه المؤقتين حال إلغاء الموسم

قال مانشستر يونايتد يوم الخميس إن النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم سيواصل دفع رواتب الموظفين المؤقتين لديه إذا ألغيت المباريات المتبقية بالموسم أو إذا أقيمت في ملاعب خالية من الجماهير بسبب وباء كورونا.

وتوقفت المباريات في إنجلترا حتى 30 أبريل وقالت السلطات إن الموسم الحالي قد يمتد إلى أجل غير مسمى.

وقال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد في بيان "نعتمد على طاقمنا الرائع من الموظفين لتقديم خدمة وتجربة مميزة للجماهير في أولد ترافورد ونتفهم الظروف الحالية غير المسبوقة لذا نود منحهم الطمأنينة مهما يحدث في المباريات المتبقية هذا الموسم".

وأضاف "نتطلع للمستقبل للترحيب بمشجعينا وبزملائنا في أولد ترافورد خلال أقرب وقت ممكن".

ويونايتد، الذي تتبقى له أربع مباريات في ملعبه هذا الموسم بالدوري، هو أحدث أندية الدوري الانجليزي التي تطمئن موظفيها المؤقتين.

وسبقه برايتون أند هوف ألبيون وكريستال بالاس وولفرهامبتون واندرارز في الإعلان عن الاستمرار في دفع رواتب الموظفين رغم إيقاف المباريات.