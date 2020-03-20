يويفا: بطولة 2021 ستحتفظ بمسمى "يورو 2020"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة، أن بطولة أمم أوروبا ستحتفظ باسم (يورو 2020) على الرغم من أن البطولة تم تأجيلها حتى عام 2021.

وذكر الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": تم التأكيد رغم أن البطولة ستقام مؤقتا في الفترة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو 2021، ستظل معروفة باسم يورو 2020.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن يوم الثلاثاء الماضي تأجيل البطولة، التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين في 12 مدينة أوروبية، لمدة عام بسبب الأزمات التي خلقها انتشار وباء فيروس كورونا عالميا.