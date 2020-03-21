إصابة الصيني وو لي مهاجم إسبانيول بفيروس كورونا

كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم السبت أن المهاجم وو لي مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من إعلان ناديه إسبانيول الإسباني وجود 6 مصابين في صفوفه دون كشف هوياتهم.

وأوضح الاتحاد في بيان: وو لي أظهر أعراضا متوسطة ويخضع للعلاج حاليا. مشيرا إلى أنه أبلغ بذلك من قبل النادي الذي يرأسه رجل الأعمال الصيني تشن يان شنغ.

وكان نادي مدينة برشلونة الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني، قد أعلن الثلاثاء في بيان على موقعه الإلكتروني، تسجيل ست حالات إصابة بـ"كوفيد-19" بين اللاعبين والجهاز الفني دون الكشف عن هوياتهم، قائلاً إن الأعراض التي ظهرت عليهم متوسطة وأنهم ملتزمون بالتعليمات الطبية.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، أن المهاجم البالغ من العمر 28 عاما، وضع نفسه في الحجر الصحي في منزله ببرشلونة.

وانضم وو إلى إسبانيول في يناير 2019 آتيا من فريق شنغهاي سيبغ، وهو الصيني الوحيد الذي يدافع عن ألوان نادٍ في البطولات الوطنية الأوروبية الكبرى، كما لقي المهاجم إشادة واسعة في بلاده في يناير الماضي، عندما سجل هدف تعادل قاتلا لفريقه إسبانيول في مرمى برشلونة (2-2) ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، ليصبح أول صيني يسجل هدفاً في مرمى الفريق الكاتالوني.