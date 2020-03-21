إصابة رئيس رابطة الدوري المكسيكي بفيروس كورونا

أصيب إنريكي بونيا رئيس رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد كما أعلن بنفسه في بيان رسمي.

وكتب بونيا على موقع "تويتر" بأنه حاليا في الحجر الصحي من دون أن تظهر عليه أية عوارض جدية، وزاد: بعد أن قمت بالفحوصات اللازمة على "كوفيد 19" تبين أنني أصبت بهذا الفيروس، وحتى الآن وعلى الرغم من نتيجة الفحوصات، لا أعاني من أية عوارض جدية وسأبقى في الحجر الصحي بتوصية من وزارة الصحة.

وتابع: بطبيعة الحال، أعي تماما الوضع الذي تمر به البلاد والحلول المحتملة لمعالجته، واستطيع أن أؤكد لكم بأني سأتصرف بمسؤولية تجاه ما يجري وأنا واثق بأننا كفريق، ستنجح البلاد في تخطي هذه الأزمة بنجاح.

وكانت رابطة الدوري المكسيكي قد قررت تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية ومنافسات السيدات حتى إشعار آخر قبل أيام.