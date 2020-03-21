باريس يختار أليغري لخلافة مدربه الحالي توخيل

كشف تقرير إخباري يوم السبت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بدأ مفاوضات مع ماكسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفا لتوماس توخيل اعتبارا من الموسم المقبل.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي كما يتنافس في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، لكن يبدو أنه ليس سعيدا بالعمل مع توخيل ويسعى للتغيير في الموسم المقبل، حسب ما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، وأشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن النادي الباريسي يرغب في تعيين أليغري، المدرب السابق ليوفنتوس وميلان الإيطاليين، في المنصب اعتبارا من الموسم المقبل، مؤكداً أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس معجب بالمدرب.

وقاد أليغري فريق يوفنتوس لإحراز ثنائية الدوري والكأس أربع مرات خلال خمسة أعوام قضاها في تدريب الفريق، كما قاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.