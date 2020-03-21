تيري يطالب تشيلسي بالتعاقد مع سانشو

طالب جون تيري قائد تشيلسي الإنجليزي السابق، النادي اللندني بالتعاقد مع الموهوب جادون سانشو جناح دورتموند الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويتوقع رحيل جادون سانشو عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني قبل بداية الموسم المقبل، ويعد تشيلسي من الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي الدولي، وقد أبدى تيري المدرب المساعدة لفريق أستون فيلا، أمله في انضمام سانشو إلى تشيلسي.

وسجل سانشو 14 هدفا وصنع 15 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم وساعد دورتموند على الدخول في إطار المنافسة على اللقب.

وقال تيري في تصريحات نشرها موقع "فور.فور.تو" الإخباري يوم السبت إنه يتمنى أن يلعب المهاجم سانشو ضمن صفوف تشيلسي في الموسم المقبل، مشيدا بالبصمة التي وضعتها عناصر صاعدة من أكاديمية تشيلسي خلال الموسم الجاري.

وأضاف: أعتقد أن اللاعبين الشبان استعرضوا قدراتهم. تحدثنا في بداية الموسم بشأن لاعبين مثل تامي أبراهام وماسون ماونت، صعدوا إلى الفريق وقد أظهروا قدراتهم، أعتقد أن سانشو واحد من أفضل اللاعبين الشبان في العالم حاليا، لذلك سيشكل إضافة هائلة إلى فريق تشيلسي.