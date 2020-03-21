رئيس ليون يطالب بإلغاء بطولة دوري الأبطال لإنقاذ المنافسات المحلية

طالب جان-ميشيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم، بإلغاء بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل إنقاذ الدوريات الوطنية في الدول الأوروبية.

ونقلت تقارير إعلامية عن رئيس النادي المتصدر لجدول الدوري الفرنسي، قوله لمحطة (آر تي إل):"يجب اتخاذ القرار والتحلي بالشجاعة، وإلغاء دوري الأبطال ونهائي الكأس والمباريات الدولية، والتركيز فقط على الدوري".

وأوضح أولاس:" إذا كنا عازمين على إنقاذ دوري الدرجة الأولى، فيجب أن يتم إنهاؤها قبل الثلاثين من يونيو المقبل".

كان ليون فاز على ملعبه بهدف نظيف على يوفنتوس الإيطالي في مباراة الذهاب في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل أن يتم إلغاء مباراة الإياب بين الفريقين بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعليق البطولة بسبب وباء كورونا.

وبسبب الوباء، توقفت العديد من الدوريات الوطنية في أوروبا في الوقت الراهن، وعلى الرغم من قرار تأجيل بطولة يورو 2020 إلى العام المقبل، فلم يتحدد بعد كيف سيمكن ومتى سيمكن إكمال المسابقات الأوروبية والدوريات المحلية.