سيتي ويونايتد يتعاونان للحد من تأثير كورونا

تعاون قطبا الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتبرعا بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني (117 ألف دولار) لمساعدة ودعم بنوك الطعام الموجودة في مدينتهم خلال أزمة وباء كورونا.

واستجابة لمبادرة أطلقها مشجعو الفريقين قرر كل فريق تقديم 500 ألف جنيه إسترليني لصالح صندوق "تراسيل" الذي يقدم الدعم لأكثر من 1200 بنك للطعام في المدينة.

وقال بيان مشترك للناديين يوم السبت: نحن فخورون بالدور الذي يلعبه جمهورنا في مساعدة بنوك الطعام المحلية ونحن ندرك الصعوبة التي من المتوقع أن تواجهها هذه الهيئات الخيرية بسبب تأثير فيروس كورونا، وفي ظل التحديات التي يواجهها مجتمعنا فإنه يسعدنا أن نتكاتف مع جماهير مشجعينا لمساعدة أعضاء مجتمعنا الضعفاء ضمن مدينة موحدة. وستعوض هذه المساعدات المالية كميات الطعام التي اعتاد الناديان تقديمها لبنوك الطعام خلال أيام مبارياتهما.

وقدم نادي أستون فيلا ألف وجبة كانت معدة للاستخدام خلال مباراته المؤجلة أمام تشيلسي على جمعيات محلية تساعد المشردين، كما قدم نيوكاسل يونايتد 1200 فطيرة ولحوم مبردة إلى أحد بنوك الطعام، ويجري برايتون أند هوف ألبيون اتصالات بكبار السن الذين يخضعون لعزل ذاتي لتقديم المساعدة.

وعرض تشيلسي على طواقم الخدمة الطبية استخدام فندقه في ستامفورد بريدج في حين قدم بيرنلي وإيفرتون مساعدات لبنوك الطعام المحلية إلى جانب مساعدات أخرى للمحتاجين في مناطقهم.

وشرع واتفورد في تقديم المساعدات لكبار السن والمعاقين من جماهيره في حين قدم وست هام يونايتد أدوات نظافة ومعدات صحية لمأوى للمشردين.

وتبرع مارك نوبل قائد وست هام يونايتد بما يحصل عليه من أموال مقابل كتابة عمود في أحدى الصحف لبنك طعام محلي.