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سيلتك الإسكتلندي يتبرع مالياً لضحايا فيروس كورونا

المصدر: غلاسكو - د ب ا
رابطة الدوري الأسكتلندي قررت إيقاف المسابقة حتى إشعار آخر
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تبرع نادي سيلتك الأسكتلندي لكرة القدم بـ150 ألف جنيه إسترليني للأشخاص الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في المجتمع المحلي.

وسيتم استخدام هذه الأموال لمساعدة العائلات المحتاجة والمتقاعدين والأشخاص الذين تأثروا ماليا من فيروس كورونا بجانب المشردين.

وقبل نحو عشرة أيام، أعلنت رابطة الدوري الإسكتلندي لكرة القدم إيقاف نشاط كرة القدم في البلاد حتى إشعار آخر لتأمين الجماهير واللاعبين والمسؤولين من مخاطر فيروس كورونا.

كما جرى الغاء جميع نشاطات كرة القدم الاحترافية التي يشرف عليها الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم ومن بينها الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

كلمات دالّة

#سيلتك, #كورونا, #إسكتلندا

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