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كورونا يضرب يوفنتوس.. إصابة ديبالا بالفيروس

المصدر: العربية.نت
ديبالا انضم إلى زميليه روغاني وماتويدي
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أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي يوم السبت إصابته بفيروس كورونا المستجد لينضم إلى زميليه في الفريق الإيطالي روغاني والفرنسي ماتويدي الذي تم تشخيصهما سابقاً.

وكتب ديبالا عبر حسابه الشخصي على "تويتر": أود إبلاغكم أنني تلقيت نتائج الفحوصات الطبية التي قمت بها سابقاً، وتبين أنني وصديقتي أوريانا أصبنا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، لكن من حسن الحظ أننا في وضع صحي جيد للغاية.

وكان المدافع الإيطالي روغاني أول من أصيب بهذا الفيروس مطلع الشهر الجاري، قبل أن يعلن النادي الذي يتصدر الدوري في بلاده، ثبوت إصابة الفرنسي ماتويدي كذلك.

كلمات دالّة

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