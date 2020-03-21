"يويفا" معتذراً: لم نتخذ قراراً بعد حول اسم بطولة كأس أوروبا

اضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تصحيح خطأ محرج وقع فيه يوم الجمعة بعدما أعلن أن مسابقة كأس أوروبا التي تم تأجيلها من صيف العام الحالي إلى عام 2021، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ستظل محتفظة باسمها وشعارها السابقين "يورو 2020".

وكان يويفا قال في تغريدة سابقة على حسابه على "تويتر": "على الرغم من أنه سيقام من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، لكنه سيظل معروفا تحت اسم "يورو 2020".

غير أنه عاد في غضون ساعات قليلة للاعتذار بنفس الطريقة، قائلا "مع الاعتذار عن الخطأ السابق، لكن لكي نكون واضحين لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن اسم مسابقة كأس أوروبا المعاد ترتيبه الذي سيقام في عام 2021. التغريدة السابقة التي تم إرسالها كانت عن طريق الخطأ".

وكان يويفا قد أقر يوم الثلاثاء تأجيل نهائيات البطولة التي كانت مقررة أن تقام بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 مدينة، 12 شهرا لتصبح بين بين 11 يونيو و11 يوليو 2021، دون تعديل صيغتها.

وأراد يويفا من قراره افساح المجال أمام البطولات المحلية المعلقة للسبب نفسه للاستكمال فيما لو سمحت الظروف بذلك.

وقال يويفا إن التأجيل "سيساعد جميع المسابقات المحلية، المعلقة حاليا بسبب حتى انتهاء حالة الطوارئ الناجمة عن التخوف من فيروس "كوفيد-19"، حيث تعهد إنهاء المواسم بحلول 30 يونيو.

وجاء إعلان الاتحاد القاري الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له، في أعقاب اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو شارك فيه ممثلون لمختلف المعنيين باللعبة (أندية ورابطات بطولات وطنية واتحادات محلية ولاعبين) في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا للتعامل مع هذه الأزمة الصحية.

ويشارك 24 منتخبا في بطولة كأس أوروبا، وحسمت التصفيات حتى الآن هوية 20 منها، بينما كان من المقرر أن تحسم هوية البقية في ملحق قاري أواخر مارس الحالي. لكن يويفا أكد أن الملحق أرجئ أيضا، وحدد له فترة التوقف الدولية في يونيو المقبل كموعد أولي، مشددا في الوقت عينه على أن ذلك "يرتبط بإعادة تقييم الوضع".