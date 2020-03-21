برشلونة ينوي تخفيض الأجور.. والنجوم يتقبلون القرار

يدرس نادي برشلونة الإسباني تخفيض أجور اللاعبين والجهاز الفني بعد إيقاف فيروس كورونا لمباريات كرة القدم وتأثيره اقتصادياً على الأندية.

وتسببب كورونا بإيقاف الأنشطة الراضية في جميع أنجاء العالم، ومن بينها الدوري الإسباني والذي من المقرر عودته في أبريل أو مايو المقبل بحسب رابطة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة ينوي تخفيض أدور اللاعبين والجهاز الفني لتحمل أضرار كورونا، إذ أقام مجلس إدارته عدة اجتماعات إلكترونية عن بعد يوم الجمعة لدراسة الوضع المتطور وتأسيس خطة للأسابيع المقبلة على أن يصدر قرارا حيال رواتب اللاعبين الأسبوع المقبل.

وأضافت مونديو ديبورتيفو بأن اللاعبين منفتحين على احتمالية تخفيض أجورهم مؤقتا على الرغم من أن بعض النجوم سيتأثرون بشكل قوي في حال تم الأمر، كثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان.

ويتقاضى ميسي أكثر من 500 ألف يورو أسبوعيا يليه غريزمان بـ 318 ألف يورو وسواريز بـ 313 ألفا بحسب آخر عقد له في 2016. وفي المرتبة الرابعة يقع ديمبلي بمبلغ 238 ألفا، وبوسكيتس وبيكيه خلفه، 194 ألفا و178 ألفا.

وبحسب عمالقة المحاسبة "كي بي إم جي" فإن برشلونة سيكون النادي الأكثر تضررا من تخفيض الأجور، في دراسة أجرتها عنونتها بـ "معيار كرة القدم" بعدم كشف في يناير الماضي أن العملاق الكتالوني بات أول ناد تصل فاتورة مرتباته السنوية أعلى من 500 مليون يورو. ويحتل برشلونة صدارة الأندية ذوي المرتبات العالية، إذ يقع باريس سان جيرمان الفرنسي ثانيا بـ 332 مليون يورو.