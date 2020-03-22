إصابة البلجيكي فيلايني بفيروس كورونا

تعرض البلجيكي مروان فيلايني لاعب فريق شاندونغ لونينغ الصيني للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي بدأ في مدينة ووهان نهاية العام الماضي.

وخضع فيلايني (32 عاماً) لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق لاختبار الكشف عن فيروس كورونا في جينان الصينية قبل يومين قبل أن تتأكد إصابته بالفيروس، ليصبح أول لاعب بدوري السوبر الصيني يتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وانضم فيلايني إلى شاندونغ العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد، وقبلها رحل فيلايني إلى مانشستر في 2014 قادما من إيفرتون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، وشارك مروان في 141 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز وسجل 25 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة.