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إصابة باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا

المصدر: روما - د ب أ
باولو بجانب نجله خلال توقيع عقد الأخير
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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم إصابة باولو مالديني المشرف الفني على فريق الكرة ونجله دانييل، مهاجم فريق الشباب، بفيروس كورونا.

ونشر ميلان بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني ذكر فيه: ميلان يؤكد أن باولو مالديني، أصبح على دراية بأنه اتصل بشخص جاء اختباره إيجابيا لفيروس كورونا فيما بعد، وبدأت تظهر الأعراض عليه. وتم خضوعه لاختبار وجاءت النتيجة إيجابية".

وأضاف البيان: كما جاء اختبار نجله دانييل، مهاجم فريق الشباب، والذي كان يتدرب مع الفريق الأول، إيجابيا أيضا لفيروس كورونا.

وأكد البيان: صحة باولو ودانييل جيدة وأكملا مدة البقاء أسبوعين في المنزل بدون التواصل مع آخرين. وسيظل الثنائي في الحجر الصحي حتى الشفاء، وفقا للبروتوكولات الطبية التي حددتها السلطات الصحية".

كلمات دالّة

#ميلان, #مالديني

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