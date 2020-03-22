بسبب كورونا.. لاعبو ماينز يتنازلون عن مستحقاتهم المالية

تنازل كل العاملين في نادي ماينز الألماني لكرة القدم بدءا من القيادة والمدربين واللاعبين ووصولا إلى أصغر الموظفين عن جزء من رواتبهم في ظل أزمة كورونا الحالية.

وقال روفين شرودر، المدير الرياضي للنادي في لقاء مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف": هناك قدرا كبير لا يمكن تصديقه من التضامن فالجميع سيتنازلون عن المال.

وتابع شرودر أنه حتى العاملين الذين لا ينتمون إلى أصحاب الدخول الكبيرة في النادي سيشاركون أيضا في هذه التدابير التقشفية.

وأضاف: اتصل بي الحارس الذي يزود الفريق باحتياجاته قائلاً طالباً المساعدة بأي شكل، وأردف: أبلغني أنه سيتوقف عن تزويد سيارته بوقود عن طريق بطاقة ماينز ، فهو لا يريد تحميل النادي أعباء إضافية.