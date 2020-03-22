وفاة لورنزو سانز رئيس ريال مدريد السابق

توفى لورنزو سانز الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني في مستشفى خيمينيز دياز عن 76 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن نجله الأكبر يوم السبت.

وقال لورنزو سانز الابن "والدي توفي، لم يكن يستحق هذه النهاية، إنه أحد أفضل وأشجع الناس الذين عرفتهم".

وتولى لورنزو سانز رئاسة ريال مدريد بين عامي 1995 و2000 وخلال فترة رئاسته فاز النادي الملكي بلقبين في دوري أبطال أوروبا ولقب في كأس انتركونتيننتال ولقب في كأس السوبر الإسباني.

وجرى نقل سانز إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى خيمينز دياز في مدريد منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أن تتدهور حالته ليتم الإعلان عن وفاته مساء يوم السبت.