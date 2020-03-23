أرتيتا يكشف تفاصيل اللحظات الأولى لإصابته بكورونا

كشف ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، أنه شعر بأعراض فيروس كورونا عقب مباراة فريقه في الدوري الأوروبي ضد أولمبياكوس اليوناني.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات صحافية، يوم الاثنين: حدث كل شيء بسرعة بالنسبة لي، أنا بخير الآن وأشعر بأنني تعافيت.

ويعتبر أرتيتا أول شخصية بارزة في كرة القدم الإنجليزي أصيبت بفيروس كورونا، مما دفع الرابطة إلى تأجيل مباريات الدوري الممتاز "البريمير ليغ"، مع إصابة لاعب تشيلسي أيضا كالوم أودوي.

وأكد مدرب أرسنال أنه تمكن من الشفاء من الفيروس، وأضاف: لقد استغرق الأمر ثلاثة إلى أربعة أيام لأبدأ بالتحسن وللشعور بطاقة أكبر، وتمكنت بالفعل من تجاوز هذا الأمر، وكل شيء حدث بسرعة كبيرة، بعد ظهر يوم الثلاثاء كنت أشعر بالضيق وذهبت لرؤية الطبيب، وبعد ذلك تلقيت مكالمة من إدارة نادي أرسنال عقب المران، وأثناء وجودي في سيارتي، أخبروني بأن نتيجة رئيس أولمبياكوس كانت إيجابية، وكان كل من اتصل به معرض للخطر.

وواصل: ذهبت لأخبرهم بأنني لست في حالة جيدة، وخضنا مباراة مانشستر سيتي في الوم التالي، وأجريت الاختبار، يوم الأربعاء، وتم تشخيصي، يوم الجمعة، وكان على كل أولئك الذين كانوا على اتصال معي دخول الحجر الصحي، وبالتالي تعليق المباريات.