أرسنال ينهي فترة الحجر الصحي.. ويعلّق تدريباته

نصح أرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذي كان من المفترض أن يعود للتدريبات يوم الثلاثاء، لاعبيه بالبقاء في منازلهم رغم إكمال 14 يوما في الحجر الصحي بعد إصابة المدرب ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا.

وبعد ثبوت إيجابية عينة أرتيتا في وقت سابق من الشهر الجاري، أُجبر الفريق على دخول حجر طبي ذاتي بينما توقف الدوري الممتاز حتى 30 أبريل المقبل.

وقال أرسنال في بيان يوم الاثنين: نتيجة للوضع الحالي نرى بوضوح أنه من غير الملائم مطالبة اللاعبين بالعودة في هذا التوقيت وبالتالي ستبقى فرق الرجال والسيدات والأكاديمية في المنازل.

وأكد النادي أنه سيستمر في دفع رواتب الموظفين المؤقتين لديه حتى 30 أبريل رغم توقف الدوري، وأضاف فيناي فنكاتيشام المدير الإداري لأرسنال : إنها ظروف صعبة على الجميع وخاصة على الموظفين المؤقتين وهذا الإجراء من أجل تيسير أوضاعهم المالية.

وتشير قواعد الاتحاد الانجليزي إلى أن الموسم يجب أن ينتهي في الأول من يونيو لكن اتفق الاتحاد مع الدوري الممتاز وجهات أخرى على تمديد النهاية الرسمية لموسم 2019-2020.