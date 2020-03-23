في الإيرادات.. ميسي يتفوق على رونالدو وسيميوني أغلى مدرب

أكدت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يعتبر اللاعب الأعلى أجرا في العالم متفوقا على غريمه البرتغالي رونالدو وزميله السابق البرازيلي نيمار.

وقامت المجلة الأسبوعية بنشر بيانات رواتب اللاعبين بناء على دخل نجوم كرة القدم مع إجمالي الراتب والإيرادات والإعلانات المتوقعة لموسم 2019-2020، بالإضافة إلى المكافآت، إذ كسب ميسي 131 مليون يورو، أي أكثر من العام الماضي، فيما حصل رونالدو في يوفنتوس على 118 مليون يورو، ونيمار مع باريس سان جيرمان على 95 مليون يورو.

واحتل الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، المرتبة الأولى بالنسبة للمدربين بـ 40.5 مليون يورو، وخلفه الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر بـ 30 مليون يورو، ثم الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بـ 27 مليونا.