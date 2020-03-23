نجم يونايتد: صلاح أفضل من هازارد

رأى ريو فيرديناند، المدافع السابق لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، أن المصري محمد صلاح يعد أفضل من البلجيكي إيدن هازارد في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال حديثه عن بعض لاعبي كرة القدم في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" خلال تواجده في الحجر الصحي بعد انتشار فيروس كورونا، إذ قال عندما سئل عن من الأفضل هازارد أم صلاح: لاعب ريال مدريد يمكنه أن يتجاوز أي شخص بالكرة في موقف واحد ضد واحد، وأنا أحبه، لكن نجم ليفربول الأفضل.

وأضاف: الموسم الماضي لهازارد كان مميزا مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، لكن لم يحالفه الحظ في عامه الأول مع ريال مدريد بسبب الإصابات، إنه لاعب يتمتع بخطورة كبيرة في الناحية الهجومية، ويعتبر الأفضل في الجوانب الفردية.