الاتحاد الأسكتلندي يوقف تدريبات الأندية

حث الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم الأندية على إيقاف الحصص التدريبية والامتثال لإرشادات الحكومة بشأن أزمة فيروس كورونا.

وطلب الاتحاد الأسكتلندي من الأندية "بأقوى العبارات الممكنة" أن يتوقفوا عن التدريبات واتباع نصيحة الحكومة حول التباعد الاجتماعي.

وقال إيان مكسويل الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسكتلندي في بيان: أحث أعضائنا والاتحادات الوطنية المسؤولة عن كرة القدم على مستوى الناشئين على ضمان التزام الأندية بإرشادات التباعد الاجتماعي التي وضعتها الحكومة.

وتم تعليق منافسات كرة القدم الإسكتلندية حتى 30 أبريل على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الاتحاد الإسكتلندي قال إن هناك شكوكا حول موعد استئناف موسم 2019-2020.