تأجيل الدوري الأسترالي بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه سيؤجل المراحل النهائية من بطولة الدوري الأسترالي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

ويأتي الإعلان عن القرار بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الأسترالية.

ونفذت أربعة ولايات ومناطق قيودا على الحدود بسبب فيروس "كورونا" المستجد، ومع تنفيذ أعلى مستويات القيود الحدودية من قبل الحكومة النيوزيلندية، لن يتمكن نادي ويلينجتون فينيكس لكرة القدم النيوزيلندي من التنافس في الدوري الأسترالي أعلى دوري للمحترفين للرجال في أستراليا.

وأوضح جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للعبة في بيان للاتحاد: مع الاقتراب من نهاية المسابقة؛ حيث تتبقى بضعة أسابيع فقط، كان القرار مفجعا للاعبين والأندية والمشجعين.

وأشار الاتحاد إلى أن الهدف الآن هو وضع مواعيد جديدة للمباريات بمجرد أن يكون هذا متاحا من أجل استكمال الموسم.

وأضاف أنه سيراجع الموقف في الأسابيع المقبلة وحيث سيكون أول تقييم رسمي مقبل في 22 أبريل المقبل.

وأكد جونسون أن التأثيرات المالية لتأجيل المسابقة ستكون قاسية.