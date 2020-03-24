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رسمياً.. تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا

المصدر: العربية.نت
الأولمبياد كان مقرراً بين شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري
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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في بيان مشترك الثلاثاء، إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الطرفان في بيان مشترك: في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي.

وكانت دورة الألعاب مقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس العام الجاري.

كلمات دالّة

#آبي, #أولمبياد, #طوكيو, #باخ, #كورونا, #اليابان

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