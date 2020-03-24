رينا معلقاً على أعراض كورونا: كأن قطاراً دهسني

أعلن بيبي رينا، حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، عن ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، عقب تفشي الوباء في مختلف أنحاء أوروبا.

وقال الحارس الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، يوم الثلاثاء: كانت لدي مشكلة صحية في الأسابيع الأخيرة، الأمر كان مختلفا وصعبا، لكنهم لا يقومون باختبارات هنا، إلا إذا كنت تشعر بالسوء حقا، وتحدثت مع الأطباء وأخبروني أنها أعراض فيروس كورونا.

وأضاف: لم أتلق تأكيدا رسميا، لكنني أعلم أنه كورونا، كنت أعاني من الحمى والسعال، ولم أستطع التنفس بشكل جيد، وشعرت كأن شاحنة أو قطارا دهسني، لقد مر يومان أو ثلاثة أيام صعبة للغاية، بقيت في الحجر المنزلي، وعائلتي أيضا، وبالنسبة لي كرة القدم أمر ثانوي الآن، صحة الإنسانية على المحك ليس في إسبانيا أو إيطاليا وبريطانيا بل نتحدث عن العالم كله، ولا أحد يعلم متى سنلعب كرة القدم مرة أخرى.

وشدد رينا على أن كرة القدم ليست أهم شيء في الوقت الحالي، موضحا: هناك العديد من المصالح معرضة للخطر، والكثير من الجوانب الاقتصادية التي ستعاني بسبب كورونا.