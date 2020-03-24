هاري كين يتعافى من الإصابة

قال هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء، إنه يتعافى بشكل جيد من العملية الجراحية التي خضع لها في الفخذ، مشيرا إلى أنه سيكون مستعدا للعب مجددا عندما تستأنف منافسات الموسم.

وجرى تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 أبريل المقبل على أقل تقدير، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال كين الذي خضع لعملية جراحية في يناير الماضي :لست بعيدا للغاية عن التعافي، أتمنى العودة للفريق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. إنني في مرحلة جيدة والآن يتعين علي استعادة اللياقة.

وتابع: أنا في مرحلة جيدة الآن وأعمل بجدية، وأتعافى بشكل جيد، كما أحرز تقدما في مرحلة إعادة التأهيل، وأنتظر فقط ما سيحدث هذا الموسم.

ومثل باقي اللاعبين، يتدرب كين في منزله، امتثالا لتعلمات الحكومة البريطانية ببقاء المواطنين في منازلهم، ضمن جهود احتواء انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال هاري كين :مثل أي شيء آخر، يجب استخلاص الإيجابيات وفعل كل ما هو ممكن. حتى الآن، أنا وعائلتي على ما يرام، وسأواصل العمل الجاد، والعمل في صالة الألعاب الرياضية ومن المنزل، وسأقدم كل ما بوسعي. علينا الانتظار لنرى ما سيحدث.