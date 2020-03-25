تشيلسي يرغب بالتعاقد مع الأرجنتيني تاليافيكو

المصدر: لندن - د ب أ

حدد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، كأحد أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما أفادت تقارير صحافية يوم الأربعاء.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإلكتروني أن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، حدد تاليافيكو بديلا جيدا حال فشل النادي في التوصل لاتفاق مع إدارة ليستر سيتي الإنجليزي بشأن ضم لاعبه بن تشيلويل.

ويبحث لامبارد عن بديل لمدافعه الإيطالي إيمرسون بالميري، والذي ربما يرحل عن الفريق اللندني في صيف هذا العام.

وذكر الموقع أن تشيلسي سيستغل علاقته الجيدة بمسؤولي أياكس لضم تاليافيكو، خاصة وأن الناديين توصلا في السابق لاتفاق على انضمام المغربي حكيم زياش إلى صفوف النادي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.