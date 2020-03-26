الأندية الإيطالية ترغب في استكمال الموسم رغم تفشي كورونا

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن الاجتماع الذي يعقد يوم الخميس مع ممثلي الأندية الــ20 المنافسة في دوري الدرجة الأولى يهدف إلى استكمال منافسات الدوري هذا الموسم وكذلك التوصل إلى حلول للتغلب على الأزمات المالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون من الحكومة الإيطالية اجتماعات مع ممثلين للاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري الإيطالي، اللذين عملا على تقييم الأضرار الناجمة عن توقف منافسات الدوري نتيجة لتفشي كورونا، وكذلك وضع مواعيد جديدة لمنافسات الموسم الذي كان من المقرر ختامه في 24 مايو المقبل، وذلك قبل الموعد الذي كان من المفترض أن تنطلق فيه منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، قبل أن يعلن يويفا تأجيلها إلى العام المقبل.

وقال جابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي في تصريحات لإذاعة "مارتي" الإيطالية : علينا إدراك أن استكمال الدوري يستغرق من 45 إلى 60 يوما، إذا سمح لنا باللعب في يوليو وأغسطس كما يرى اليويفا وجميع الاتحادات المحلية، ربما تكون تلك هي الفترة المطلوبة.

وأقيمت آخر مباراة في الدوري الإيطالي قبل التوقف في التاسع من مارس، وقد أقيمت بدون جمهور، حيث شهدت إيطاليا فرض إغلاق في أجزاء كبيرة من البلاد من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت إيطاليا بسببه حتى الآن وفاة 7503 أشخاص وإصابة أكثر من 74 ألفا.