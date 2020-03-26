روما يقرب كوليبالي من مانشستر يونايتد

بات نادي روما الإيطالي قريبا من التعاقد مع مدافعه الإنجليزي كريس سمولينغ بصفة دائمة من مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف المقبل، وذلك حال نجاح الأخير في التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي.

وانضم سمولينغ إلى روما الإيطالي الصيف الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن سمولينغ "30 عاما" استقر مع عائلته بشكل كبير في العاصمة الإيطالية وهو ما يدفعه إلى قبول راتب أقل مما كان يتقاضاه في مانشستر يونايتد، من أجل البقاء مع روما.

وقطع الناديان شوطا كبيرا في التفاوض حول انتقال سمولينغ الدائم إلى روما، ولكن لم يتوصل أي منهما إلى اتفاق بشأن القيمة المالية للصفقة.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن سمولينغ سيبقى في روما حال نجاح مانشستر يونايتد في ضم كوليبالي من نابولي الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن كوليبالي "28 عاما" ارتبط من قبل بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي وأن مانشستر يونايتد هو الوجهة المفضلة له.

وكانت تقارير صحفية إيطالية أكدت أن كوليبالي طلب من أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، أن يسمح له بمغادرة النادي الصيف المقبل، حيث حدد الفريق الإيطالي مبلغ 90 مليون يورو لأي فريق يريدأن يضمه إليه.