فيروس كورونا يدفع إبراهيموفيتش إلى الاعتزال

اقترب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، من وضع حد لمسيرته الكروية بعدما توقفت معظم المنافسات الرياضية في العالم بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن عائلة النجم السويدي ترغب في العودة إلى السويد، بالإضافة لعدم اقتناع إبراهيموفيتش بما يحدث حاليا في ميلان، خاصة بعد إقالة الكرواتي زفونيمير بوبان من منصبه في إدارة النادي.

وأضافت الصحيفة أن زلاتان أبدى عدم رضاه عن الطريقة التي أقيل بها بوبان، كما كشفت عن مشاريع أخرى يسعى النجم السويدي إليها في مرحلة ما بعد اعتزاله كرة القدم وأنه قد يتجه للعمل كوكيل للاعبين، مع وكيل أعماله الإيطالي مينو رايولا.

وذكرت "لا غازيتا" أن وجود باولو مالديني وبوبان في ميلان كان سببا رئيسيا في انضمام اللاعب إلى النادي الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتوقفت منافسات بطولة الدوري الإيطالي منذ بداية مارس الجاري بسبب تفشي فيروس "كورونا" في إيطاليا وبلدان عديدة حول العالم.