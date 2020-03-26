هازارد يتحدث عن موسمه الأول مع الريال

تقبل النجم البلجيكي إيدن هازارد أن عليه تقديم جهد مضاعف مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني بعد موسم يعد "كابوسا"، بحسب قوله، بسبب إصاباته المتكررة.

وانتقل هازارد إلى الريال في الصيف الماضي قادما من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي في صفقة كلفت النادي الإسباني 100 مليون يورو.

ولكن هازارد واجه مصاعب عديدة مع الريال، بعد إصابات متكررة وتساؤلات حول لياقته ووزنه الزائد وانخفاض مستواه في فترة الاستعدادات الصيفية الماضية.

وفي مقابلة مع "أر تي بي إف" البلجيكية اعترف هازارد بسوء موسمه الأول، واصفا إياه بالكابوس "موسمي الأول مع ريال مدريد سيء، ولكن ليس كل شيء، هو موسم يعلمني أن أتأقلم وأستقر، ولكن في الثاني سيحكم على مستواي، والأمر يعود لي إن ظهرت بشكل سيء أم جيد، لذلك يجب علي أن أكون في حال ممتازة".

وزاد هازارد: مجموعة اللاعبين جيدة، هي تجربة رائعة، ولكن تبقى لدي 4 أعوام في عقدي هنا، وآمل أن أكون في وضع جيد.

وحول احتياطاته في الوقت الراهن وعدم خروجه من المنزل بعد تفشي فيروس كورونا، أضاف هازارد "لا أقول أني لن أصاب به، ولكني بداخل المنزل، لن يأتي أحد، ولا نستطيع رؤية أحد، أعترف بأني خائف قليلا ولكن يجب أن أكون حذرا في حال أصبت به، هذا أهم شيء".