وفاة أسطورة التدريب في المكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - د ب أ

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم يوم الأربعاء وفاة المدرب إجناسيو تريليس، أسطورة كرة القدم والبالغ من العمر 103 أعوام.

وكان تريليس أنجح مدرب للأندية في المكسيك حيث أحرز 15 لقبا، كما قاد المنتخب المكسيكي من موقع المدير الفني في 117 مباراة دولية (رقم قياسي مع المنتخب المكسيكي) .

وقاد تريليس المنتخب المكسيكي من مقعد المدير الفني في بطولتي كأس العالم 1962 و1966 .

ويمتلك تريليس ثاني أكبر رصيد بين المدربين في مباريات الدوري المكسيكي حيث قاد الفرق التي تولى تدريبها في 1081 مباراة بالدوري المكسيكي.

وولد تريليس ، الذي اشتهر بلقب "دون ناتشو" ، في 31 يوليو 1916 بمدينة جوادالاخارا.