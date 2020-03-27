الآسيوي يدرس استكمال دوري الأبطال بنظام التجمع

خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحادات الوطنية التي يشارك أندية منها بدوري أبطال آسيا، لاستشارتهم بشأن إقامة بقية مباريات دور المجموعات عبر نظام التجمع في أغسطس القادم.

وكان الاتحاد الآسيوي شكل لجنة طواريء لإدارة أزمة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث تم عقد اجتماعات عاجلة مع أندية شرق القارة بماليزيا وأندية غرب القارة بدبي والدوحة، وعلى إثرها تم رفع المقترحات التي تضمن استمرارية البطولة دون إلغاء.

وأكد مصدر بالاتحاد القاري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاتحاد القاري يسعى لانقاذ مستقبل البطولة، في ظل أنباء مبشرة بانحسار أزمة الفيروس تدريجيا.

وأضاف:أستطيع أن أقول إن الاتحاد الآسيوي سيقرر مستقبل دوري أبطال آسيا بعد استقباله كافة مقترحات الاتحادات الوطنية المنبثقة من الاجتماعات السابقة، وأقرب سيناريو هو لعب دور المجموعات بنظام التجمع، وأعتقد أن أوزبكستان وقطر وربما الكويت وعمان دول مرشحة لاستضافة دور المجموعات في غرب القارة، حيث من المتوقع أن تلعب كل مجموعتين في دولة واحدة.

وأضاف: الأمر في شرق القارة يختلف، فحتى اللحظة تبدو ماليزيا والفلبين، أقرب الدول لاستضافة تجمع المجموعات وربما تظهر دول أخرى بحسب الاتفاق على المقترح.