البرازيل تحول ملعب "ماراكانا" إلى مستشفى مؤقت

قالت سلطات ريو دي جانيرو يوم الخميس إن مجمع ماراكانا الرياضي في البرازيل الذي يضم أشهر ملعب كرة قدم في العالم سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

ومع انتشار حالات الإصابة في البرازيل والتي بلغ عددها أكثر من 2900 حالة بحلول يوم الخميس استعانت السلطات بمنشآت رياضية وحولتها لمستشفيات مؤقتة. وتوفي 78 شخصا بالفيروس.

وقرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف الموسم المحلي بسبب تفشي الفيروس، واستضاف ملعب ماراكانا نهائي كأس العالم 2014 وحفلي افتتاح وختام أولمبياد ريو 2016 ويتسع لقرابة 80 ألف مشجع.