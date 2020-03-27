بسبب كورونا.. يوفنتوس يناقش تخفيض أجور اللاعبين

ذكر تقرير إخباري يوم الجمعة أن مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بدأوا مناقشات مع جيورجيو كيليني قائد الفريق بشأن إمكانية تخفيض أجور اللاعبين ضمن الجهود للتخفيف من الأضرار المالية الناجمة عن أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتفشي في أنحاء مختلفة من العالم.

وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" أن المدافع المخضرم كيليني الحاصل على شهادة في الاقتصاد، سيتولى تقديم الخيارات التي طرحت خلال المناقشات مع رئيس النادي أندريا أنييلي والمدير العام فابيو باراتشي ، إلى زملائه اللاعبين.

وفي ظل تعليق منافسات الدوري الإيطالي اعتبارا من التاسع من مارس إلى الثالث من أبريل المقبل وتضاؤل فرص استئناف المنافسات قبل مايو، تضمنت الاقتراحات دفع الرواتب بشكل منتظم لشهر مارس مع تعليق الرواتب حتى استئناف الدوري، أو عدم دفع الرواتب لمدة شهرين ثم يجرى دفع المستحقات المتأخرة بعدها.

وكانت الأندية العشرين المشاركة في دوري الدرجة الأولى الإيطالية قد ناقشت الاتحاد الإيطالي للعبة والحكومة، بشأن إمكانية تقليص الرواتب في مسابقات الدوري الثلاثة لفئة المحترفين.