حارس مانشستر يونايتد يتبرع لمدريد

المصدر: مانشستر - د ب أ

كشف تقرير إخباري يوم الجمعة أن الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تبرع بمبلغ 300 ألف يورو لدعم جهود مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويرجح أن يخصص مبلغ التبرع لدعم التجهيزات الطبية وكذلك مساعدة عائلات متضررة من أزمة انتشار الفيروس في العاصمة الإسبانية، حسب ما أشارت إليه صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتقدمت السياسية الإسبانية إيزابيل دياز أيوسو، التي تشغل منصب رئيس مجتمع مدريد، بالشكر إلى حارس المرمى الإسباني البالغ من العمر 29 عاما.

وقالت أيوسو عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": شكرا لك دي خيا. المساعدة الهائلة التي تقدمت بها لمجتمع مدريد، ستكون مهمة في مكافحة فيروس كوفيد-19. نحن ممتنون وفخورون بك.

وتعد العاصمة مدريد، التي ولد بها دي خيا ولعب فيها ضمن صفوف أتلتيكو مدريد، المنطقة الأكثر تضررا بانتشار فيروس كورونا في إسبانيا، كما تعد إسبانيا من أكثر الدولة تضررا بالأزمة حيث تحتل المركز الثاني خلف إيطاليا من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة.