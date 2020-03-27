غوارديولا يرغب في التعاقد مع بونوتشي

ذكر تقرير إخباري يوم الجمعة، أن بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يرغب في ضم ليوناردو بونوتشي إلى صفوف الفريق، رغم أن يوفنتوس الإيطالي يتمسك بعدم بيع نجم دفاعه.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مانشستر سيتي عانى خلال هذا الموسم من قصور في مركز قلب الدفاع بعد رحيل فينسنت كومباني عن الفريق وكذلك غياب أيمريك لابورتي لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأضافت أن بونوتشي "32 عاما" ربما يشكل الحل لمشكلة غوارديولا المتعلقة بقلب الدفاع خاصة وأنه يبدو أنه فقد الثقة في نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز.

لكن رغبة غوارديولا في ضم بونوتشي تأتي في الوقت الذي أكد فيه يوفنتوس تمسكه ببقاء اللاعب ضمن صفوفه، حسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو".

ويرى ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن الإيطالي الدولي بونوتشي، عنصر لا يمكن الاستغناء عنه، في خططه مع الفريق.

وتجدر الإشارة إلى أن بونوتشي يحظى بإعجاب غوارديولا منذ فترة طويلة، حيث قال بشأنه في عام 2017 :إنه لاعب استثنائي من حيث الشخصية، ومن جميع الجوانب.

وكان بونوتشي قد رحل عن يوفنتوس في عام 2017 لكنه عاد مجددا إلى الفريق بعد أن قضى موسما واحدا ضمن صفوف ميلان.