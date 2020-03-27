لامبارد: اللاعبون يعانون ذهنياً وبدنياً بسبب التوقف

أبدى مدرب تشيلسي فرانك لامبارد اعتقاده أنه من غير المنطقي فرض ضغط إضافي على لاعبيه للاحتفاظ بلياقتهم البدنية في ظل تعليق مباريات كرة القدم المحلية بسبب فيروس كورونا المستجد، لاسيما أن موعد استئنافها غير محدد بعد.

وتوقف قطار الدوري الممتاز منذ نحو أسبوعين بسبب وباء "كوفيد-19"، حتى موعد أولي هو 30 أبريل. لكن يتوقع ان يتم تمديد هذا الموعد بشكل إضافي في اجتماع ستعقده أندية الدوري الأسبوع المقبل.

وفي ظل إجراءات العزل والقيود المفروضة على الخروج من المنزل في العديد من دول العالم ومنها إنجلترا، يواصل لاعبو النادي اللندني تدريباتهم من منازلهم تماشيا مع التدابير التي اتخذتها الحكومة البريطانية.

وقال لامبارد في مقابلة عبر تقنية "فايس تايم" للفيديو على التطبيق الرسمي لنادي تشيلسي : الأمر صعب جدا في الوقت الحالي لأن لا شيء ملموسا أمامنا، رأينا بأن الأمور تتغير بسرعة وبالتالي يتعين علينا النظر الى المواعيد التي أعطيت لنا. في الوقت الحالي يبدو لي أن الأمر يتعلق بالأول من مايو أو نهاية أبريل.

وتابع: لكننا ننظر الى الأمر بشكل يومي أو أسبوعي، ونسأل أنفسنا كيف نتدرب؟ كيف تبدو الأمور، لأننا لا ندري متى سنخوض المباريات مجددا، لا أريد وضع ضغوطات لزيادة جرعة لتدريب من دون سبب.

وتحدث لامبارد عن مقاربته للأمور في ظل وباء "كوفيد-19" بقوله : أجعل الجميع يدركون أنني إلى جانبهم لأن اللاعبين يمرون بفترات صعبة من الناحيتين الذهنية والبدنية، أعتقد بأن الجميع يدرك على الأرجح أن ثمة أمورا كثيرة أهم من كرة القدم.