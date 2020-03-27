ماكلين يعتذر بعد ارتدائه زي الجيش الجمهوري الإيرلندي

خصم ستوك سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة راتب أسبوعين من لاعب الوسط جيمس ماكلين لنشره صورة "غير مناسبة" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر اللاعب الإيرلندي صورة له على حسابه في تطبيق إنستغرام وهو ملثم ما له دلالات قوية عند الجيش الجمهوري الإيرلندي.

وظهر اللاعب في الصورة إلى جوار أطفاله وعلق عليها قائلا إنه كان يعلمهم "درسا في التاريخ".

وقال ماكلين البالغ عمره 30 عاما في بيان "لم أرغب أبدا في التسبب في أي جريمة لكنني أدرك الآن أنني فعلت ذلك ولهذا أعتذر بدون أي تحفظ. تحدثت إلى النادي وسأحذف حسابي على انستغرام".

وينحدر ماكلين من منطقة ديري في شمال إيرلندا حيث وقعت مذبحة الأحد الدامي عام 1972 عندما قتل جنود بريطانيون متظاهرين غير مسلحين ينادون بالحقوق المدنية للكاثوليك.

وتعافى ماكلين من إصابة في ركبته عندما توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا حيث يحتل ستوك المركز 17 في ترتيب الدوري متقدما بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.