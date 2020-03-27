نوري لاعب أياكس يستفيق من غيبوبته بعد قرابة 3 أعوام

استفاق عبد الحق نوري موهبة لاعب نادي أياكس الهولندي من غيبوبة لازمته 3 أعوام بحسب تفاصيل جديدة كشفها والده في برنامج هولندي.

وكان عبد الحق نوري الذي يعد موهبة في فريقه، تعرض لأزمة صحية خلال مباراة ودية بين فريقه أياكس وفيردر بريمن الألماني في يوليو من عام 2017، دخل على إثرها في غيبوبة

وبحسب برنامج "دي فيريلد درايت دور" الهولندي الشهير، فإن عائلة عبد الحق نوري نشرت تفاصيل جديدة حل صحة الموهبة الهولندية، إذ أكد والده وشقيقه أنه بات في المنزل الآن وهو في وضع جيد.

وأوضح شقيقه عبد الرحيم خلال البرنامج :حال "آبي" في تحسن، عاد إلى المنزل مؤخرا، بات يعلم بما يدور حوله وأنه محاط بعائلته، وهو الآن خارج الغيبوبة بشكل كامل. بات مدركا، فهو يعطس ويأكل لكنه لا يستطيع النهوض من السرير، يعتمد علينا كليا، هناك وسيلة للتواصل أحيانا عن طريق الحواجب أو الابتسامة، هو يحب أن يكون متفاعلا لذلك دائما يلازمه أحد منا لـ 24 ساعة"

وأضاف والده محمد "ما زلت أؤمن بحدوث معجزة، هي محنة صعبة علينا لكننا نفعل ما نقدر عليه، وما يهمنا أن يصبح آبي أفضل".